Названы способные сломать смартфон обновления

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие обновления могут нарушить привычную работу смартфона.

По словам эксперта, подобные сбои в работе гаджетов происходят из-за роста сложности обновлений и самого программного кода. В частности, последнее обновление Google вышло с «проблемой» приложения Carrier Services для системы Android, в результате чего владельцев смартфонов перестали работать SMS-сообщения.

Кроме того, на корректность работы смартфона могут повлиять обновления мобильных операторов, которые и вовсе могут вернуть телефон к заводским настройкам. Однако такие случаи довольно редкие, отметил Тимофеев.

«Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз «запутываются» в длинном процессе алгоритмов», — цитирует его «Прайм» в пятницу, 8 января.

В декабре эксперт назвал причины появления помех и эха при телефонной беседе. Так, зачастую они вызваны проблемами в самом мобильном устройстве.