Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Белом Доме начали работу по мирной передаче власти Байдену
Мир
Трамп осудил штурм здания Конгресса США
Мир
Boeing согласился выплатить $2,5 млрд по иску минюста США
Спорт
Экс-президент ФИФА Блаттер попал в больницу
Мир
Украина ввела двухнедельный усиленный карантин из-за пандемии COVID-19
Мир
Ученые заявили о распространении COVID в Ухане после апреля 2020 года
Мир
Пушков назвал штурм конгресса США «наследием демократов»
Мир
В США заявили об угрозе нацбезопасности после пропажи документов из Капитолия
Мир
Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа

Названы способные сломать смартфон обновления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие обновления могут нарушить привычную работу смартфона.

Каждому — новьё: самые интересные гаджеты-2020
Россияне получили новые айфоны, сыграли в приставку и впустили в дом «умных» ассистентов

По словам эксперта, подобные сбои в работе гаджетов происходят из-за роста сложности обновлений и самого программного кода. В частности, последнее обновление Google вышло с «проблемой» приложения Carrier Services для системы Android, в результате чего владельцев смартфонов перестали работать SMS-сообщения.

Кроме того, на корректность работы смартфона могут повлиять обновления мобильных операторов, которые и вовсе могут вернуть телефон к заводским настройкам. Однако такие случаи довольно редкие, отметил Тимофеев.

«Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз «запутываются» в длинном процессе алгоритмов», — цитирует его «Прайм» в пятницу, 8 января.

В декабре эксперт назвал причины появления помех и эха при телефонной беседе. Так, зачастую они вызваны проблемами в самом мобильном устройстве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020