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Трамп опубликовал первый пост в Twitter после блокировки аккаунта

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Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 января, опубликовал первое сообщение в Twitter после блокировки за нарушений правил соцсети.

Он разместил видеообращение, в котором осудил беспорядки и насилие в Вашингтоне, а также сообщил, что сосредоточится на передаче своих полномочий избранному президенту страны Джо Байдену.

6 января Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter заморозил аккаунт Трампа. Условием для снятия блокировки платформа назвала удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае представители соцсети пригрозили заблокировать аккаунт навсегда. Трамп выполнил требование, удалив указанные твиты.

Впоследствии аккаунт Трампа заблокировали в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести коммендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

7 января чилийский политолог Франсиско Колоане рассказал, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.

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