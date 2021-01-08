Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на Таймыре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в северных регионах Западной Сибири и Дальнего Востока.

По словам метеоролога, сейчас температура на Таймыре выше климатической нормы на 20-25 градусов. Так, ночная температура в регионе составляет -18…-20 градусов, а днем столбики термометров опускаются до отметки -10…-12 градусов.

«Такой температурный фон характерен для апреля. Речь идет о северных регионах Западной Сибири и Дальнего Востока», — цитирует его «РИА Новости» в пятницу, 8 января.

Вильфанд отметил, такое тепло пришло из Атлантики.

5 января руководитель Гидрометцентр рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.