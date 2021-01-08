Нокаут Поветкина признали лучшим в 2020 году

Нокаут российского боксера Александра Поветкина в бое с британцем Диллианом Уайтом был признан лучшим в 2020 году, сообщается на сайте BoxingScene.com в четверг, 7 января.

Бой против британца спортсмен провел в августе. Поединок завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Тогда же россиянин завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Впоследствии этот поединок был номинирован на звание лучшего в 2020 году по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Второй бой должен был состояться 21 ноября, но его перенесли на конец января 2021 года, поскольку у Поветкина выявили COVID-19. 30 ноября боксер полностью вылечился и приступил к легким тренировкам.

В декабре Поветкин допустил, что может завершить карьеру после проведения второго боя с Уайтом.

Всего за время своей карьеры 41-летний Александр Поветкин провел 39 боев, одержал 36 побед, потерпел два поражения. Еще один бой завершился ничьей.