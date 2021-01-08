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В Дании с 15 января возобновится прокладка «Северного потока — 2»

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Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило получение графика о возобновлении в середине января укладки недостроенного участка «Северного потока — 2».

«Работы по укладке газопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — уточнили в пресс-службе регулятора 7 января.

Накануне стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», простояв около месяца недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток — 2» недалеко от датского острова Борнхольм.

В конце декабря из уведомления Датского морского управления стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» начнет укладку «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

Отмечалось, что работы будут вестись по двум параллельным веткам газопровода. «Фортуне» будут помогать российские суда «Мурман», «Балтийский исследователь» и другие вспомогательные баржи.

В конце декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее американских санкций работы по укладке труб были приостановлены, поскольку швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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