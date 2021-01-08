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У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

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Группа ученых из Бельгии и Нидерландов обнаружила у коронавируса признаки хронического заболевания, результаты исследования опубликованы в журнале MDPI.

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В исследовании приняли участие 1837 человек, которые перенесли заболевание в легкой форме, с жалобами после амбулаторного лечения инфекции. Отмечается, что средний возраст участников исследования составляет 47 лет.

Выяснилось, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Так, у 98% пациентов из общей выборки сохранялась усталость, у 90% — мышечная слабость, у 88% — проблемы со сном, у 87% были различные боли.

При этом у 86% перенесших заболевания ранее не было проблем со здоровьем, однако теперь об этом заявили только 6% участников исследования. Кроме того, около 30% переболевших нуждаются в постороннем уходе, что в процентом соотношении сопоставимо с показателями таких хронических заболеваний, как сердечная и почечная недостаточность.

«Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов», — сказано в публикации.

Ученые также отметили, тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию, а проходившие лечение амбулаторно оказываются обделенными вниманием врачей. По мнению авторов исследования, эти больные создадут большую нагрузку на систему здравоохранения в будущем.

Накануне стало известно, что снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

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