Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Белом Доме начали работу по мирной передаче власти Байдену
Мир
В Конгрессе США предложили объявить импичмент Трампу без обсуждения
Мир
Boeing согласился выплатить $2,5 млрд по иску минюста США
Спорт
Экс-президент ФИФА Блаттер попал в больницу
Мир
Украина ввела двухнедельный усиленный карантин из-за пандемии COVID-19
Мир
Ученые заявили о распространении COVID в Ухане после апреля 2020 года
Мир
Пушков назвал штурм конгресса США «наследием демократов»
Мир
В США заявили об угрозе нацбезопасности после пропажи документов из Капитолия
Мир
Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа
Сюжет:

Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков в Вашингтоне, сообщает Associated Press в пятницу, 8 января.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Как сообщил агентству информированный источник, Сунд уже подал соответствующее заявление, которое вступит в силу 16 января.

Ранее с требованием отставки шефа полиции выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Также она рассказала, что получила заявление об отставке от парламентского пристава палаты представителей Пола Ирвинга, который отвечает за общественный порядок в палате.

Кроме того, Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от освобождения обязанностей в рамках 25-й поправки к Конституции.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Прошедшие в Вашингтоне беспорядки только подтверждают данный тезис.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Андрес Томас Контерис, который заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020