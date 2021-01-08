Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков в Вашингтоне, сообщает Associated Press в пятницу, 8 января.

Как сообщил агентству информированный источник, Сунд уже подал соответствующее заявление, которое вступит в силу 16 января.

Ранее с требованием отставки шефа полиции выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Также она рассказала, что получила заявление об отставке от парламентского пристава палаты представителей Пола Ирвинга, который отвечает за общественный порядок в палате.

Кроме того, Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от освобождения обязанностей в рамках 25-й поправки к Конституции.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Прошедшие в Вашингтоне беспорядки только подтверждают данный тезис.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Андрес Томас Контерис, который заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.