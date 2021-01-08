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Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после праздников

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В первый рабочий день года 11 января жителей европейской части России ожидает похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до конца каникул сохранится комфортная зимняя погода в мягком варианте. Так, в пятницу, 8 января столбики термометров покажут –2...–4 градусов, в субботу опустятся до –6...–8 градусов, а в воскресенье — до –10. Отмечается, что эти температуры выше нормы.

«Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснется всей Европейской части страны», — приводит его слова 8 января «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что в некоторых местах морозы могут достигать –16...–18 градусов. При этом во вторник, 12 января, морозы продолжатся.

Кроме того, к понедельнику в регионе увеличится на 2-4 сантиметра высота сугробов в связи с прохождением холодного фронта. Тем не менее, подчеркнул метеоролог, данные показатели снежного покрова в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в город на следующей неделе придут аномальные сибирские морозы.

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