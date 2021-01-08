Юристы Трампа отозвали четыре иска по штату Джорджия

Юристы действующего президента Дональда Трампа отозвали четыре иска, связанных с выборами в Джорджии, сообщается в письме госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

В тексте письма данное решение команды Трампа названо «мудрым».

«Юристы президента Трампа и председателя Республиканской партии в штате Джорджия Дэвида Шафера добровольно отозвали четыре иска, связанные с выборами», — цитирует текст письма ABC News 7 января.

Ранее сообщалось, что Белый Дом начал работу над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену. В свою очередь в конгрессе США предложили объявить импичмент Трампу без обсуждения.

С призывом немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США выступила и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Досрочная передача власти связана с беспорядками, которые разгорелись в Вашингтоне 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию. А чилийский политолог Франсиско Колоане заявил, что, по его мнению, в США поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.