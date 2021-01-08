Искусственный интеллект выявит язву и рак

Ученые из Петербурга хотят поставить искусственный интеллект на службу медицине. Специалисты создали компьютерную систему, которая сама анализирует снимки внутренних органов человека, передает телеканал «Известия».

В машину закладывают изображения, которые получены в ходе эндоскопических исследований. Программа способна обнаружить патологические изменения в органах и путём сравнения с базой данных распознать характер отклонения.

В перспективе система самостоятельно сможет выявлять гастрит или язвы в желудочно-кишечном тракте, доброкачественные гинекологические новообразования и раковые опухоли на ранних стадиях.

Сейчас врачи начали тестирование нового компьютерного диагностического комплекса.

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