Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа

Экс-первая леди США Мишель Обама призвала социальные сети навсегда заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне. Соответствующее заявление она опубликовала 7 января в Twitter.

«Настало время для компаний из Кремниевой долины перестать потакать этому ужасному поведению, сделать больше, чем они уже сделали, заблокировать этого человека [Трампа] от пользования их платформами и ввести правила для того, чтобы не допустить использования их национальными лидерами для поощрения подрывной деятельности», — подчеркнула Обама.

По словам супруги экс-президента от Демократической партии, штурм Капитолия накануне был «воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента». Обама призвала всех, кто отдал свой голос за Трампа на президентских выборах, «публично и решительно осудить его».

Ранее Twitch, Twitter, Youtube, Snapchat, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений и обращений к протестующим, которые накануне ворвались в здание конгресса США. С одной стороны, американский лидер призвал сторонников вести себя мирно и разойтись по домам, с другой — назвал их патриотами и в очередной раз заявил о фальсификации выборов.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

7 января чилийский политолог Франсиско Колоане рассказал, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.