Беспорядки в Вашингтоне повлекли за собой череду отставок

Несколько чиновников после беспорядков у Капитолия в покинут свои посты, передает телеканал «Известия».

В отставку подала министр транспорта Элейн Чао. События в Вашингтоне она назвала травмирующими.

Уволиться намерен директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности США Райан Талли. Вместе с ним заявление подаст ряд работников Совета.

Спецпосланник США по Северной Ирландии заявил об отставке. Мик Малвэни сообщил, что не может остаться в ведомстве после произошедшего в американской столице.

Пост хочет оставить помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Вместе с Робертом О'Брайеном

уйдут его заместитель, а также помощник президента по политической координации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.