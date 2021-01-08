Экс-генпрокурор назвал Трампа предателем после штурма Капитолия

Бывший генпрокурор США Уильям Барр назвал предателями действующего президента США Дональда Трампа и его сторонников после прошедших беспорядков в Вашингтоне.

«Настраивать толпу с целью давления на конгресс непростительно», — приводит его слова NBC News в четверг, 7 января.

Отмечается, что Уильям Барр был одним из самых преданных сторонников Дональда Трампа, который защищал его от многочисленных расследований в конгрессе. Он ушел в отставку в декабре.

Ранее стало известно, что 63% американцев считают Дональда Трампа хотя бы частично ответственным за штурм здания конгресса США. При этом почти половина респондентов (49%) уверены, что американский лидер «очень» ответственен.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время утверждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека, еще несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

По словам политолога Андреса Томаса Контериса, в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.