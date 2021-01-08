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Boeing согласился выплатить $2,5 млрд по иску минюста США

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Компания Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре с целью мошенничества вокруг самолетов 737 MAX. Об этом в четверг, 7 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

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Отмечается, что компания пошла на это, чтобы завершить расследование американского ведомства по двум смертельным катастрофам 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек.

Из указанных средств $1,77 млрд уйдет на компенсацию клиентам, еще $500 млн будут выплачены семьям погибших в авиакатастрофах, а $244 млн компания заплатит минюсту США за ущерб.

Первая катастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Самолет летел из Джакарты в Панкалпинанг, рейс выполняла авиакомпания Lion Air. На борту находились 189 человек.

Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года. На борту находились 157 человек (граждане 35 стран, включая россиян), в том числе восемь членов экипажа.

После двух аварий с участием самолетов одной и той же модели в марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру. «Эмбарго» было снято только в ноябре прошлого года — после того, как в Boeing согласились поправить программное обеспечение лайнера и установить дополнительные механизмы безопасности.

Первый коммерческий полет Boeing 737 MAX в США после снятия запрета состоялся 29 декабря. Рейс следовал из Майами в Нью-Йорк.

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