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«Зенит» обыграл «Панатинаикос» на чемпионате баскетбольной Евролиги

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Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 77:89 в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Игра прошла 7 января в Афинах. Первую четверть баскетболисты российского клуба выиграли с разницей 10 очков (26:16), а к большому перерыву увеличили отрыв до 12 очков (47:35), а в третьей четверти — до 18 очков (76:54). В последней десятиминутке хозяева площадки сократили отставание от «Зенита», однако отыграться так и не сумели.

Самым результативным игроком в составе победителей стал литовский центровой Артурас Гудайтис, набравший 25 очков.

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» идет на третьем месте, «Панатинаикос» — на 17-м. На первом месте расположился московский ЦСКА. Следующую игру «Зенит» проведет 13 января в Мюнхене против «Баварии».

Ранее, 31 декабря, московский ЦСКА обыграл на выезде итальянский «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 91:87. У российской команды трое игроков сделали дабл-дабл: Майк Джеймс набрал 20 очков и 11 результативных передав, Никола Милутинов (17 очков и 19 подборов), а также Йоханнес Фойгтманн, набравший 13 очков и 12 подборов.

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