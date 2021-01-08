Глава совета Европы назвал Трампа «перевернутой страницей»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал действующего президента США Дональда Трампа «перевернутой страницей». Об этом пишет RTBF в четверг, 7 января.

«Это уже человек прошлого, с международной точки зрения. Я не недооцениваю последствия Дональда Трампа для Соединенных Штатов, и убежден, что администрации Байдена предстоит работа по сплочению нации», — заявил он.

По словам Мишеля, он сожалеет из-за поведения администрации Трампа во время беспорядков в Вашингтоне, потому что данные события проиллюстрировали хрупкость демократических систем.

Председатель Евросовета также сообщил, что уже связался с избранным президентом США Джо Байденом.

«В нашей перспективе возобновить более тесный диалог и союз, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве, свободе <…> Его вступление в должность позволит США вернуть свой международный статус», — отметил он.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил события в Вашингтоне ложью чиновников высокого уровня. Он назвал беспорядки в Штатах «бурей в сердце демократии» и отметил, что этот момент может стать поворотным для США.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.