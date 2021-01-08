Пушков назвал штурм конгресса США «наследием демократов»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал прорыв протестующих в здание конгресса США «наследием» Демократической партии США.

По его мнению, с момента вступления на пост главы государства Дональда Трампа демократы не прекращали «истеричную кампанию» по его «выдавливанию» из Белого дома. Впоследствии они поддержали проходившие в стране расовые протесты, чтобы помешать Трампу переизбраться, а также добились «победы» на выборах, в которую не поверила половина граждан США.

«Так что демократы сделали все от них зависящее, чтобы радикализировать Америку. И захват Капитолия — это и их наследие, точнее, наследие их политической войны против Трампа», — написал он в Telegram в четверг, 7 января.

Ранее Алексей Пушков заявил, что штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа помог Демократической партии, поскольку побудил республиканцев в сенате отказаться от опротестования итогов выборов.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.