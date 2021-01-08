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В США заявили об угрозе нацбезопасности после пропажи документов из Капитолия

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Исполняющий обязанности федерального прокурора в Вашингтоне Майкл Шервин выразил беспокойство за национальную безопасность страны после похищения документов из Капитолия, сообщает 7 января Reuters.

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По его словам, из рабочих кабинетов сенаторов в ходе беспорядков были похищены рабочие электронные устройства.

«Украдены материалы, нам необходимо определить то, что было сделано, минимизировать [ущерб], это могут быть документы, касающиеся национальной безопасности», — отметил Шервин

Он отметил, что власти не знают масштаб ущерба с данной точки зрения.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. В здание конгресса вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

7 января американский политолог Брюс Маркс назвал штурм Капитолия проблемой демократии США.

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