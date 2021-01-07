В ООН призвали Трампа отказаться от опасной риторики

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на фоне протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа призвала его отказаться от ложной и опасной риторики.

В опубликованном 7 января заявлении она отметила свое беспокойство по поводу нападения на Капитолий. По ее словам, эти действия «ясно продемонстрировали разрушительное воздействие постоянного преднамеренного искажения фактов и подстрекательства к насилию и ненависти» политиками.

«Мы призываем лидеров всего политического спектра, включая президента США, отказаться от ложных и опасных нарративов, и призываем их сторонников сделать то же самое», — обратилась Бачелет.

Ранее в этот день политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли 4 человека, задержаны были не менее 50. Кроме того, в столкновениях несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.