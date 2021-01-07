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Прокурор рассказал о найденной у задержанного возле Капитоля винтовке

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У одного из задержанных во время беспорядков возле здания Капитолия в Вашингтоне обнаружили полуавтоматическую винтовку и коктейль Молотова. Об этом 7 января рассказал врио федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин.

Как передает агентство Reuters, Шервин сообщил о случаях грабежа, в Капитолии, в частности, были украдены некие материалы.

Ранее в этот же день Шервин рассказал о возбуждении 40 уголовных дел по беспорядкам в Вашингтоне.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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