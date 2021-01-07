В Вашингтоне возбудили 40 уголовных дел после штурма Капитолия

И.о. федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин сообщил, что городские власти возбудили 40 уголовных дел после прошедшего в городе штурма здания Конгресса США. Об этом пишет Reuters в четверг, 7 января.

По словам Шервина, еще 15 уголовных дел будут возбуждены позже. При этом он отметил, что у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и бутылка с «коктейлем Молотова». Кроме того, демонстранты, ворвавшиеся в здание, украли некоторые материалы.

На данный момент сотрудники Министерства юстиции ведут поиски подозреваемых в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона задержала во время беспорядков 68 человек. Среди них были 60 мужчин и восемь женщин.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Дональд Трамп отметил, что не признает итоги выборов, однако, по заявлению его помощников, готов мирно передать власть. При этом политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.