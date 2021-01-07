Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Вашингтоне завели 40 уголовных дел после штурма Капитолия
Мир
Врио главы Пентагона назвал дату мирной передачи власти Байдену
Мир
Пелоси назвала прошедший штурм Капитолия «подарком Путину»
Мир
Twitch заблокировал аккаунт Трампа
Экономика
Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс.
Мир
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Экономика
Nord Stream 2 AG поприветствовал создание в ФРГ фонда в поддержку СП-2
Наука
Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания
Мир
Министр транспорта США подала в отставку в связи с беспорядками
Сюжет:

Врио главы Пентагона назвал дату мирной передачи власти Байдену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передача власти избранному президенту США Джо Байдену пройдет 20 января мирным путем. Об этом говорится в заявлении врио главы Пентагона Кристофера Миллера, распространенном 7 января, на странице ведомства в Twitter.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

«Я категорически осуждаю акты насилия против нашей демократии. Я и люди, которыми я руковожу в министерстве обороны, продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним освященную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», — заявил он.

Миллер осудил беспорядки, произошедшие возле стен Капитолия накануне, и заявил, что случившееся противоречит основам конституции страны. Также он поблагодарил конгресс и служащих Пентагона за проявленную непоколебимость и решимость, благодаря которым попытки «остановить функционирование властей» провалились.

Ранее в четверг чилийский политолог Франсиско Колоане заявил, что, по его мнению, Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.

В этот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Согласно этой поправке, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически займет его место.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020