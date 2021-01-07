Врио главы Пентагона назвал дату мирной передачи власти Байдену

Передача власти избранному президенту США Джо Байдену пройдет 20 января мирным путем. Об этом говорится в заявлении врио главы Пентагона Кристофера Миллера, распространенном 7 января, на странице ведомства в Twitter.

«Я категорически осуждаю акты насилия против нашей демократии. Я и люди, которыми я руковожу в министерстве обороны, продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним освященную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», — заявил он.

Миллер осудил беспорядки, произошедшие возле стен Капитолия накануне, и заявил, что случившееся противоречит основам конституции страны. Также он поблагодарил конгресс и служащих Пентагона за проявленную непоколебимость и решимость, благодаря которым попытки «остановить функционирование властей» провалились.

Ранее в четверг чилийский политолог Франсиско Колоане заявил, что, по его мнению, Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.

В этот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Согласно этой поправке, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически займет его место.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.