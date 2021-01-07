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Руководитель Пентагона осудил насилие при штурме Капитолия

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Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер 7 января осудил насилие в ходе штурма демонстрантами здания Конгресса США.

Чиновник подчеркнул, что оно противоречило основам конституции США и было «отвратительным».

«Я и люди, которыми я руковожу в министерстве обороны, продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним освященную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», — заявил Миллер.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Согласно этой поправке, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически займет его место.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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