Руководитель Пентагона осудил насилие при штурме Капитолия

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер 7 января осудил насилие в ходе штурма демонстрантами здания Конгресса США.

Чиновник подчеркнул, что оно противоречило основам конституции США и было «отвратительным».

«Я и люди, которыми я руковожу в министерстве обороны, продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним освященную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», — заявил Миллер.

I, and the people I lead in the Department of Defense, continue to perform our duties in accordance with our oath of office, and will execute the time-honored peaceful transition of power to President-elect Biden on January 20." - A/SD Chris Miller