Спецслужбы Туниса задержали одного из главарей «Аль-Каиды» в стране

В Тунисе задержали террориста из числа лидеров группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), сообщает в четверг, 7 января, МВД страны.

«В рамках общенациональных усилий по борьбе с терроризмом и предотвращению террористических актов <…> задержан опасный террорист, один из главарей группировки «Аль-Каида» в Тунисе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный боевик ранее «выполнял руководящую роль в группировке в одной из горячих точек». В ходе операции нейтрализована ячейка, оказывавшая ему материальную и логистическую поддержку, ее члены задержаны.

13 ноября газета The New York Times написала, что в столице Ирана был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абдулла Ахмед Абдулла.

Месяцем ранее Национальное управление безопасности Афганистана объявило, что силы безопасности страны ликвидировали одного из самых разыскиваемых террористов из списка ФБР — главаря «Аль-Каиды» Абу Мухсина аль-Масри.