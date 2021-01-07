Пелоси призвала к отставке шефа полиции Капитолия

На фоне прошедших накануне в Вашингтоне беспорядков шеф полиции Капитолия Стивен Сунд должен подать в отставку. Об этом 7 января заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Имел место провал на уровне высшего руководства полиции Капитолия. Он (Сунд) даже не позвонил нам с тех пор, как это произошло», — передает ее слова «РИА Новости».

Также она рассказала, что получила заявление об отставке от парламентского пристава палаты представителей Пола Ирвинга, который отвечает за общественный порядок в палате.

Ранее в этот же день Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от освобождения обязанностей в рамках 25-й поправки к Конституции.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями. Он также уточнил, что в ходе беспорядков были задержаны 14 человек. Кроме того, полицейский, который выстрелил в активистку в здании Капитолия, отстранен от работы на время расследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.