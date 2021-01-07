Байден не присоединился к требованиям об импичменте Трампу

Избранный президент США Джо Байден не станет требовать досрочного отстранения от власти действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает в четверг, 7 января, CNN со ссылкой на источники.

По данным источника телеканала, у Байдена «нет желания» присоединяться к данному требованию.

Ранее в этот день лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа от должности, задействовав 25-ю поправку. За импичмент высказался и один из республиканцев — Адам Кинзингер.

Конгрессмены от Демократической партии США подготовили и распространили соответствующее предложение об импичменте.

Также с требованием немедленно отстранить действующего президента выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

25-я поправка предполагает отстранение президента от власти в пользу вице-президента в случае недееспособности лидера или его смерти.

Также телеканал NBC News сообщил, что около 100 законодателей конгресса США выступили за отстранение Трампа от должности после обращения к 25-й поправке.

Накануне член палаты представителей демократ Ильхан Омар пообещала подготовить материалы для предъявления обвинений Трампу и доведения дела до импичмента.

Однако эксперт, последний председатель Верховного совета Российской Федерации и профессор Руслан Хасбулатов выразил уверенность, что, несмотря на беспорядки в Вашингтоне, до импичмента действующего президента США Дональда Трампа дело не дойдет, так как до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.