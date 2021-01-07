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Лидер демократов в сенате пообещал уволить пристава палаты после штурма Капитолия

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что намерен уволить сенатского пристава Майка Стенджера после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия.

«Если пристав сената Стенджер не оставит должность, я уволю его, как только демократы получат в сенате большинство», — заявил он изданию Politico в четверг, 7 января.

Ранее сообщалось, что из-за прошедших беспорядков в округе Колумбия министр транспорта США Элейн Чао решила покинуть свой пост.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Накануне поддерживающие Трампа американцы вышли на демонстрацию в Вашингтоне, однако затем прорвались в здание Капитолия, где шло утверждение Джо Байдена в качестве избранного президента.

В ходе беспорядков заседание было прервано, полиция применила силу. По последним данным, погибли четыре человека, более 50 правоохранителей пострадали.

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