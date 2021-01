Лидер демократов в сенате пообещал уволить пристава палаты после штурма Капитолия

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что намерен уволить сенатского пристава Майка Стенджера после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия.

«Если пристав сената Стенджер не оставит должность, я уволю его, как только демократы получат в сенате большинство», — заявил он изданию Politico в четверг, 7 января.

Senate Democratic Leader Chuck Schumer said he will fire Senate Sergeant-at-Arms Mike Stenger when Democrats take the majority later this month after the pro-Trump riots in the Capitol on Wednesday afternoon https://t.co/DrjwGRNF8F