Байден выдвинул судью Гарланда на пост генпрокурора

Избранный президент США Джо Байден заявил, что выдвинет кандидатуру главного судьи апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора.

«На пост генерального прокурора Соединённых Штатов я выдвигаю человека безупречной репутации — судью Меррика Гарланда», — сказал он на выступлении в городе Уилмингтон в четверг, 7 января, которое транслировалось на его YouTube-канале.

Кандидатуру Гарланда выдвигал в Верховный суд в годы своего правления экс-президент США Барак Обама, однако республиканцы отказались рассматривать его кандидатуру.

Ранее в четверг конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Кандидат от демократов набрал более 270 голосов выборщиков.

В этот же день, 7 января, демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США направили письмо в адрес Пенса с призывом воспользоваться 25-й поправкой и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Согласно 25-й поправке к конституции США, вице-президент страны может занять пост президента Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства и его недееспособности. Также поправка определяет порядок признания временной недееспособности президента США.

Накануне конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

По последним данным, во время беспорядков в Вашингтоне были задержаны более 50 участников акции протеста, погибли четыре человека.