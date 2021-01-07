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Конгрессмены распространили предложение об импичменте Трампу

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Конгрессмены от Демократической партии США подготовили и распространили предложение об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу. Об этом в четверг, 7 января, заявил конгрессмен-демократ Дэвид Сиссиллин.

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«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», ― написал он на своей странице в Twitter, прикрепив к записи проект документа.

Ранее в этот день лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа от должности, задействовав 25-ю поправку. За импичмент высказался и один из республиканцев - Адам Кинзингер.

25-я поправка предполагает отстранение президента от власти в пользу вице-президента в случае недееспособности лидера или его смерти.

Также 7 января NBC News сообщила, что около ста законодателей конгресса США выступили за отстранение Трампа от должности после обращения к 25-й поправке.

Накануне член палаты представителей демократ Ильхан Омар пообещала подготовить материалы для предъявления обвинений Трампу и доведения дела до импичмента.

Однако эксперт, последний председатель Верховного совета Российской Федерации профессор Руслан Хасбулатов, выразил уверенность, что, несмотря на беспорядки в Вашингтоне, до импичмента действующего президента США Дональда Трампа дело не дойдет, так как до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

6 января во время обсуждения конгрессом итогов голосования на выборах президента сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и устроили беспорядки. В итоге погибли четыре человека, несколько десятков правоохранителей пострадали.

Эксперты выразили мнение, что события в Вашингтоне подорвут авторитет США в мире и приведут к изменению избирательной системы страны.

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