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Байден возложил ответственность за беспорядки в Вашингтоне на Трампа

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Избранный президент США Джо Байден в четверг, 7 января, назвал события со штурмом Капитолия в Вашингтоне хаосом, а участников ― мятежниками и внутренними террористами.

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«Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы. Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», ― сказал он в ходе своего выступления, трансляция которого велась на его канале в YouTube.

Кроме того, Байден обвинил 45-го президента Соединенных Штатов в использовании толпы для того, чтобы «заставить замолчать голоса» американских избирателей.

Ранее в этот день мэр Вашингтона Мюриел Баузер подчеркнула, что вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия было актом внутреннего терроризма. Также она добавила, что действующий президент США должен быть привлечен к ответственности за произошедшее.

Штурм Капитолия произошел накануне, 6 января, во время обсуждения конгрессом итогов голосования на выборах президента. Законодатели должны были утвердить демократа Джо Байдена избранным главой государства, однако сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и устроили беспорядки.

В ходе протестов огнестрельное ранение получила женщина, позднее она скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями. Он также уточнил, что в ходе беспорядков были задержаны 14 человек. Кроме того, полицейский, который выстрелил в активистку, отстранен от работы на время расследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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