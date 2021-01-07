Почти 70 человек задержали в ходе беспорядков в Вашингтоне

Полиция Вашингтона задержала во время беспорядков 6 января 68 человек, сообщил в четверг на пресс-конференции глава полиции столицы США Роберт Конти.

По его словам, среди задержанных 60 мужчин и восемь женщин. Речь идет о задержаниях, произведенных в период с вечера среды по утро четверга.

В то же время глава полиции Капитолия Стивен Сунд сообщил, что 50 полицейских получили травмы во время беспорядков. По его данным, сотрудники задержали 14 человек. Кроме того, полицейский, который выстрелил в активистку, отстранен от работы на время расследования, подчеркнул Сунд.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Позднее Байден всё же был утвержден президентом.

Трамп отметил, что не признает итоги выборов, однако, по заявлению его помощников, готов мирно передать власть. При этом политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.