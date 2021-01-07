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Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил действующего президента США Дональда Трампа в разжигании мятежа.

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В ходе пресс-конференции, трансляцию которой 7 января вел телеканал Би-би-си, Джонсон назвал действия американского лидера «совершенно неправильными», а методы его сторонников позорными.

«То, что он (Трамп.— Ред.) подстрекал людей штурмовать Капитолий и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно», — заявил премьер.

При этом Джонсон выразил уверенность, что «демократия победила» и избранный президент Джо Байден был утвержден.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где обсуждались итоги выборов. Из-за устроенных беспорядков сенаторы и члены палаты представителей прервали дебаты. После того как спецназ вытеснил активистов, заседание продолжилось, а Байдена утвердили избранным главой государства.

Сам Трамп призывал сторонников к мирным протестам и опубликовал соответствующее видеообращение в соцсетях. Однако Twitter и Facebook заблокировали его аккаунты.

По мнению политолога Андреса Томаса Контериса, в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию. Контерис напомнил, что Штаты на протяжении десятилетий поддерживали перевороты в других странах и теперь это бумерангом возвращается к ним же.

При этом ряд экспертов счел причиной беспорядков непрозрачность устаревшей системы голосования в Штатах.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу, и напомнил, что российское руководство готово работать с любым руководством, которое будет законно избрано.

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