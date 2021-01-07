Политолог назвал американские выборы манипуляцией людьми

Президентские выборы в США ― это манипуляция людьми, а другие политические силы, помимо Республиканской и Демократической партий, на них не допускаются. Об этом в четверг, 7 января, заявил телеканалу РЕН ТВ политолог Исаак Бигио.

«Сложившаяся ситуация ― это манипулирование людьми. У людей, которые не являются участниками ни одной партии, нет ни одного шанса. Это не демократические выборы. А нам говорят, что США — это главная демократическая сила в мире», ― сказал он.

Бигио также напомнил, что за последние 20 лет, когда представители Республиканской партии приходили к власти, они «проваливали» голосование по бюллетеням и избирались на пост президента за счет выборщиков.

Кроме того, он добавил, что все остальные существующие в Соединенных Штатах партии, помимо демократов и республиканцев, не допускаются на выборы. Политолог подчеркнул, что выборы главы государства в Америке сосредоточены вокруг этих двух правящих элит, у которых есть «большие деньги».

Помимо этого Бигио отметил, что действующий президент США Дональд Трамп оказался в «рискованном положении», и предположил, что он не станет организовывать очередные протестные акции, заметив при этом, что кризис в стране будет всё больше обостряться.

Штурм Капитолия произошел накануне, 6 января, во время обсуждения конгрессом итогов голосования на выборах президента. Законодатели должны были утвердить демократа Джо Байдена избранным главой государства, однако сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и устроили беспорядки.

В ходе протестов огнестрельное ранение получила женщина, позднее она скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов более 50 полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки.

При этом политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.