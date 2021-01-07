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Россиянин Андрей Тюрин приговорен к 12 годам тюрьмы в США

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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом объявила на слушаниях судья Лора Тейлор Суэйн, которые прошли в телефонном формате в четверг, 7 января, передает ТАСС.

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По ее словам, приговор составляют «в общей сложности 144 месяца лишения свободы».

После освобождения его депортируют в Россию. Судья учла, что в тюрьме обвиняемый заразился коронавирусом.

Тюрина экстрадировали в США из Грузии в сентябре 2018 года. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и СМИ, публикующих финансовую информацию. Отмечалось, что за эти преступления он может получить до 92 лет тюрьмы.

Изначально россиянин заявлял о своей невиновности в киберпреступлениях в сентябре 2018 года. Спустя год он пошел на сделку с прокуратурой. Тюрин признал вину по нескольким пунктам обвинения. Секретная служба США утверждала, что он с сообщниками «присвоили сотни миллионов долларов».

Приговор россиянину должны были огласить 13 февраля 2020 года, но процесс несколько раз переносили. Последний раз его перенесли 9 декабря — на 7 января 2021 года.

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