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В Ярославле умерла мать Сергея Скрипаля

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В Ярославле умерла мать бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Об этом заявила телеканалу РЕН ТВ его племянница Виктория в четверг, 7 января.

Виктория отметила, что 93-летнюю мать Скрипаля доставили в больницу еще 30 декабря. Она лежала в реанимации с поражением легких в 25%.

«Коронавирус может быть», — констатировала родственница.

Она добавила, что результатов анализа на COVID-19 еще предстоит дождаться.

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Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Москву обвинили в причастности к инциденту. Россия отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность.

В начале декабря 2020-го, Виктория Скрипаль рассказала, что Юлия звонила ей по телефону. Девушка сообщила, что живет в Британии на часть пенсии отца, специального пособия ей не назначили.

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