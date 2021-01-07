В сенате прозвучали призывы отстранить Трампа от должности

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от должности, задействовав 25-ю поправку.

7 января в Twitter он отметил, что это самый быстрый и эффективный способ отстранить Трампа.

За импичмент высказался и один из республиканцев. Так, конгрессмен от Иллинойса республиканец Адам Кинзингер призвал к отстранению Трампа от власти по 25-й поправке.

Эта поправка предполагает отстранение президента от власти в пользу вице-президента.

Причиной может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.

Как заявил Кинзингер в Twitter, он видит признаки того, что Трамп «потерял ориентиры и оторвался от исполнения своих обязанностей и реальности как таковой».

«Прошу вице-президента и членов кабинета обеспечить, чтобы следующие несколько недель были безопасными для американцев и чтобы нашим кораблем руководил вменяемый капитан», — добавил он.

Также 7 января NBC News сообщила, что около ста законодателей конгресса США выступили за отстранение Трампа от должности после обращения к 25-й поправке.

Накануне член палаты представителей демократ Ильхан Омар пообещала подготовить материалы для предъявления обвинений Трампу и доведения дела до импичмента.

Однако эксперт, последний председатель Верховного совета Российской Федерации профессор Руслан Хасбулатов, выразил уверенность, что, несмотря на беспорядки в Вашингтоне, до импичмента действующего президента США Дональда Трампа дело не дойдет, так как до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

6 января во время обсуждения конгрессом итогов голосования на выборах президента сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и устроили беспорядки. В итоге погибли четыре человека, 50 правоохранителей пострадали.

Эксперты выразили мнение, что события в Вашингтоне подорвут авторитет США в мире и приведут к изменению избирательной системы страны.