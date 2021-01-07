Мэр Вашингтона назвала терроризмом штурм Капитолия сторонниками Трампа

Вторжение сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здание Капитолия было актом внутреннего терроризма. Об этом в четверг, 7 января, заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

«Я призываю объединенную рабочую группу по терроризму расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма», ― сказала она в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет CBS News.

Баузер добавила, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности за произошедшее.

Штурм Капитолия произошел накануне, 6 января, во время обсуждения конгрессом итогов голосования на выборах президента. Законодатели должны были утвердить демократа Джо Байдена избранным главой государства, однако сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и устроили беспорядки.

В ходе протестов огнестрельное ранение получила женщина, позднее она скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов более 50 полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями. Он также уточнил, что в ходе беспорядков были задержаны 14 человек. Позднее в полиции Вашингтона уточнили, что всего задержаны 68 демонстрантов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.