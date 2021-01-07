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Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост министра внутренней безопасности

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Действующий президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру Чэда Вулфа, выдвинутого на пост министра внутренней безопасности и до настоящего момента исполняющего обязанности главы ведомства. Об этом 7 января сообщили в Белом доме.

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Причины такого решения не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.

Ранее в четверг Вулф опубликовал в Twitter призыв к Трампу и высокопоставленным чиновникам резко осудить события в Вашингтоне 6 января. По его словам, сторонники президента использовали насилие как средство для достижения политических целей, что является бессовестным и неприемлемым поступком.

При этом на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома. Среди них — руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Сам Вулф желания уволиться не изъявлял.

6 января на фоне обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали 50 правоохранителей, задержаны 68 человек.

Законодатели тем не менее сумели утвердить демократа Джо Байдена избранным президентом США. Эксперты назвали произошедшее в Вашингтоне следствием раскола общества и непрозрачности избирательной системы. Российский сенатор Алексей Пушков назвал беспорядки ударом по державе, претендующей на мировое лидерство. По его мнению, Штаты столкнулись с концом гражданского мира.

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