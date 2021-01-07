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Горбачев увидел угрозу будущему США после беспорядков в Вашингтоне

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Судьба США как государства поставлена под вопрос из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

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По мнению бывшего советского лидера, штурм Капитолия был спланирован заранее и «ясно кем». Однако Горбачев уверен, беспорядки – не главное и явная их цель, не так проста.

«Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», - сказал он «Интерфаксу» 7 января.

6 января во время заседания сената и палаты представителей в здание Капитолия ворвались сторонники президента США Дональда Трампа. Заседание, на котором планировалось утвердить Джо Байдена избранным президентом было прервано, конгрессменов эвакуировали.

Вывести протестующих из здания спецназ смог только через несколько часов.

За время беспорядков погибли четыре человека, пострадали 50 правоохранителей, 14 человек были задержаны.

Политолог Дмитрий Абзалов отметил, что выборы президента в США не были прозрачными, и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

Самыми большими проблемами США, развалившими демократию, Абзалов считает отсутствие прозрачности и единства.

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