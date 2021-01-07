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Nord Stream 2 AG поприветствовал создание в ФРГ фонда в поддержку СП-2

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Оператор проекта строительства «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG приветствует создание в Германии экологического фонда в поддержку газопровода. Об этом в четверг, 7 января, заявили ТАСС в компании-операторе.

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«Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также в рамках временной операционной деятельности будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» для обеспечения надежных поставок природного газа», ― добавили в Nord Stream 2 AG.

Ранее в этот день стало известно, что региональный парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации газопровода «Северный поток – 2».

Он предполагает включение газопровода в перечень важных для экологии проектов. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против СП-2.

Глава бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что поддерживает создание регионального фонда.

1 января вступили в силу положения оборонного бюджета США, который предусматривает расширение ограничений в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

28 декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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