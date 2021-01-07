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Актриса Нина Маслова отреагировала на смерть Валерия Хлевинского

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В Москве умер народный артист России Валерий Хлевинский. Об этом сообщает пресс-служба MХT имени Чехова в четверг, 7 января.

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«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек», — отмечают в театре.

Причина смерти не уточняется. Актеру было 77 лет.

Прощание состоится 11 января. В этот день в 10:00 будет отпевание в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. На 12:00 назначена гражданская панихида в МХТ им. А.П. Чехова.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Заслуженная артистка России Нина Маслова рассказала газете «Вечерняя Москва», что новость о смерти актера поразила ее «до мурашек» и «стала для нее шоком».

«Мне очень жаль, для меня это печальная новость. Со мной впервые такое, когда холодок прошел от темечка до кончиков пальцев на ногах. Вот это странно», — сказала актриса.

Маслова отметила, что в последние годы не виделась с Хлевинским, но всегда помнила его. Они были знакомы с юности. В то время они жили в общежитии в Дмитровском переулке Москвы, что недалеко от МХАТа, и артист навещал ее и ее подруг.

Хлевинский прославился после выхода на экраны фильмов «Большая перемена» и «Вечный зов». Также играл в фильмах «Вся королевская рать» и «Конец Любавиных».

Он 30 лет прослужил в «Современнике», сотрудничал с Театром Олега Табакова. В МХТ Хлевинский исполнял роли в спектаклях «Нули», «Последняя жертва», «Белая гвардия», «Обрыв» и «Шинель».

В 2001 году пришел в Художественный театр по приглашению Олега Табакова, ставшего у руля МХАТа. Кроме того, Хлевинский преподавал в Школе-студии МХАТ.

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