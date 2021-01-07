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Прокладку «Севпотока – 2» возобновят в Дании 15 января

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Прокладку газопровода «Северный поток – 2» возобновят в водах Дании с 15 января 2021 года. Трубоукладчик вернулся в зону достройки «Северного потока – 2». Данные приводит сервис по движению кораблей. Зону достройки «Академик Черский» покинул в декабре 2020-го. Тем временем в ФРГ учредили фонд для поддержки Nord Stream 2, передает телеканал «Известия».
О его создании говорили накануне. Организация поможет компаниям обойти санкции США. Решение принял региональный парламент на севере Германии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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