Прокладку «Севпотока – 2» возобновят в Дании 15 января

Прокладку газопровода «Северный поток – 2» возобновят в водах Дании с 15 января 2021 года. Трубоукладчик вернулся в зону достройки «Северного потока – 2». Данные приводит сервис по движению кораблей. Зону достройки «Академик Черский» покинул в декабре 2020-го. Тем временем в ФРГ учредили фонд для поддержки Nord Stream 2, передает телеканал «Известия».

О его создании говорили накануне. Организация поможет компаниям обойти санкции США. Решение принял региональный парламент на севере Германии.

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