Регулятор Дании подтвердил дату начала укладки «Северного потока – 2»

Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило возобновление укладки недостроенного участка «Северного потока – 2» с 15 января.

Согласно заявлению DEA, 6 января Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства газопровода. Работы возобновятся 15 января, отмечает ТАСС.

Кроме того, о начале укладки недостроенного участка газопровода сообщало и Датское морское управление.

В то же время 7 января стало известно, что региональный парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации газопровода «Северный поток – 2».

Он предполагает включение газопровода в перечень важных для экологии проектов. Целью фонда является обход санкций США против СП-2.

Глава бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что поддерживает создание регионального фонда, и призвал не останавливаться лишь на этих мерах.

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который предусматривает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Впервые ограничения были введены в конце 2019 года. Из-за этого укладка труб в Балтийском море была приостановлена. 28 декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков в водах Германии. Остался участок в территориальных водах Дании.