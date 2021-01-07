Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп выразил готовность обеспечить упорядоченную и мирную передачу власти победившему на президентских выборах Джо Байдену.

Об этом 7 января в Twitter сообщил помощник главы Белого дома Дэн Скавино. Сам Трамп не может делать публикации в соцсети из-за блокировки, введенной администрацией Twitter.

«Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», — процитировал Трампа Скавино.

При этом американский лидер объявил о продолжении борьбы за то, чтобы учитывались только законные голоса выборщиков. По его словам, борьба только начинается.

Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия, сорвав заседание конгресса, на котором должны были утвердить победу Байдена. При этом законодатели обсуждали и высказанные ранее сомнения в результатах выборов.

Полицейские применили против активистов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами других инцидентов. Вывести протестующих из Капитолия смог только спецназ. Байден всё же был утвержден избранным президентом.

Эксперты отметили, что после случившегося США больше не смогут считать себя образцом демократии. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к столкновениям привела устаревшая избирательная система страны.

О том, что избирательный процесс в Штатах себя изжил, заявил и политолог Руслан Бортник. По мнению специалиста, протесты и штурм здания конгресса только усилят раскол в американском обществе.