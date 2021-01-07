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Британский посол на Украине отвергла ослабление санкций против Крыма

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Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в четверг опровергла сообщения об ослаблении британских санкций в отношении Крыма.

«Великобритания привержена территориальной целостности Украины и сохранению санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщения о смягчении британских санкций в отношении Крыма некорректны», — написала дипломат на своей странице в Twitter 7 января.

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По ее словам, «общая лицензия, выданная минфином Британии для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного ст. 6а решения Совета ЕС № 269/2014, а следовательно, сохраняет действие аналогичной политики».

Симмонс отметила, что Лондон продолжает соблюдать ограничения против России.

Ранее в четверг СМИ сообщили об ослаблении санкций против Крыма. На сайте британского правительства была опубликована генеральная лицензия, согласно которой вводятся послабления для крымских портов.

Согласно документу, британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование портами полуострова. Указывалось, что лицензия вступила в силу 1 января 2021 года. Позднее эксперты объяснили, что Лондон привел свои документы об ограничительных мерах в соответствие с европейскими санкциями.

В октябре управление гражданской авиации (FAA) США разрешило своим авиакомпаниям совершать полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя. Запрет на полеты американские власти ввели в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

17 декабря 2020 года Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Москва ввела контрсанкции.

Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором за это проголосовало большинство жителей региона.

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