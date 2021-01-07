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Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне. По словам дипломата, к печальным событиям привела устаревшая избирательная система и раскол общества.

В то же время Захарова назвала происходящее в Вашингтоне внутренним делом США.

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«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — подчеркнула представитель МИДа, пожелав дружественному американскому народу пережить драматический момент достойно.

О том, что избирательная система США непрозрачна и привела к массовому недовольству в американском обществе, заявили и многочисленные политологи, эксперты и политики.

Так, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что авторитет США как образца демократии на мировой арене будет подорван. Он отметил, что нынешняя модель управления в стране несправедлива для большей части населения, а период политической и социальной стабильности подошел к концу. Кроме того, Бортник не исключил, что сложившаяся ситуация станет толчком к введению системы прямого голосования.

Российский журналист Андрей Медведев выразил мнение, что гегемоном на мировой арене США больше не быть, а политолог Дмитрий Абзалов подчеркнул, что выборы президента не были прозрачными и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и призывал к пересмотру итогов. Сторонники действующего президента вышли на многотысячные акции протеста в Вашингтоне.

В итоге заседание законодателей было прервано из-за того, что митингующие ворвались в Капитолий и устроили погром. Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержано не менее 50.

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