Возбуждено уголовное дело о новогодних пожарах в Сочи, сообщает телеканал «Известия». Полицейские ищут предполагаемых поджигателей. Против жителей Сочи возбуждено 13 административных дел. Граждане на даче чистили участки методом выжигания. Позже пять человек были задержаны по подозрению в поджогах. В новогодние праздники в регионе произошло больше 10 пожаров. Потушить огонь спасателям удалось только 6 января.





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