Вирусолог опроверг заявление о подходящем времени для вакцинации от COVID

Для вакцинации от коронавируса не обязательно выжидать, пока количество антител в организме сократится до так называемой серой зоны. Об этом заявил радиостанции НСН вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в четверг, 7 января.

По его словам, нет универсальной «серой зоны», при достижении которой нужно делать прививки.

«Разработчики вакцины «Спутник V», [директор Центра имени Гамалеи] Александр Гинцбург даже настаивает, что люди, которые переболели коронавирусом, должны быть ревакцинированы», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что люди переносят COVID-19 по-разному и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач, который оценивает все показатели.

«Одним словом, сказать, что здесь «серая зона» — тут можно делать прививку, тут нельзя, не получится», — сказал вирусолог.

Ранее в четверг ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что гражданам, которые переболели коронавирусом, следует прививаться от этой инфекции, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны». Он отмечал, что когда количество антител приблизится к этой зоне, переболевание «послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты».

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у тех, кто переболел COVID-19, сохраняется в течение шести месяцев, а вакцина должна давать защиту на такой же или больший период.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.