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В Приморском крае авария оставила без света почти 43 тыс. человек

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Около 42,9 тыс. человек в Приморском крае остались без электричества. Об этом говорится в справке-докладе о нарушении электроснабжения в регионе, опубликованной 7 января на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

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«Односторонне на Артемовской ТЭЦ <…> действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ ― Шахта-7 (ДЗО ПАО «ДЭК» ― АО «ДРСК») с неуспешным АПВ (автоматическим повторным включением. ― Ред.) <...> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42 900 человек). Мощность отключенных потребителей ― 36 МВт», ― говорится в документе.

Через несколько часов всем потребителям было подано напряжение, неполадки устранили.

19 ноября на Приморье обрушился снежный циклон с ледяным дождем и сильным ветром, нарушив электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов, на дорогах образовался гололед. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома.

Кроме того, в результате непогоды во Владивостоке без отопления осталось больше 600 домов. Было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

В травмпункты Владивостока и Артема после «ледяного шторма» обратились более 660 человек.

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