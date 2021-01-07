Умер народный артист России Валерий Хлевинский

На 78-м году жизни скончался народный артист России, актер Валерий Хлевинский. Об этом 7 января сообщается на сайте МХТ им. А.П. Чехова.

Причина смерти не уточняется. Согласно сообщению, прощание с артистом состоится 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Окончил Школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра «Современник». В 2001 году пришел в МХТ имени Чехова.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Вечный зов», «Большая перемена», «Следствие ведут ЗнаТоКи», и многих других.